I pentastellati del Tiburtino completano l'opera: ripulita la "parte bassa" del parco Guido Rossa

"Il movimento cinque stelle pulisce un parco già pulito, perché non intervenire nella parte con più degrado?", denunciava un residente ma i consiglieri pentastellati replicavano: "Non è escluso che completeremo il lavoro nelle prossime settimane". E così hanno fatto.

Era lo scorso 15 marzo quando un lettore ci segnalava l'impegno dei consiglieri grillini su un'area del parco Guido Rossa di Settecamini che era stata già pulita da un gruppo di "nonnine" nei giorni precedenti. Si chiedeva soprattutto perché l'intervento non venisse fatto nella parte "bassa" del parco. E' bene ricordare che ad oggi il parco è oggetto di una petizione promossa dall'associazione Settecamini Quartiere di Roma che opera sul territorio e che ha chiesto in più occasioni interventi alle istituzioni, non solo per quanto riguarda il decoro ma anche per la messa in sicurezza delle strutture giochi. Qui, di fatti, tutti gli interventi avvengono in forma "volontaria" già dall'apertura vera e propria del parco che risale a circa dieci anni fa.

Dopo il recente intervento avvenuto nella giornata di sabato 12 marzo, consiglieri e attivisti del movimento cinque stelle del tiburtino, sono tornati quindi al parco Guido Rossa, questa volta per ripulire la "parte bassa" dell'area verde. Muniti di scope, zappe e sacchi per la spazzatura, i pentastellati hanno trascorso la mattina di ieri, sabato 25 marzo, tra lo sfalcio dell'erba e la raccolta di rifiuti abbandonati. "Abbiamo completato un lavoro già iniziato - ha precisato Germana Di Pietro, capogruppo del movimento cinque stelle al tiburtino - un intervento che rientra nell'ambito di iniziative che da sempre svolgiamo sul territorio, da cittadini prima e da eletti poi".

Tuttavia, all'interno del parco, in una delle zone meno accessibili dell'intera area, sono presenti delle vere e proprie minidiscariche a cielo aperto dove la presenza dei rifiuti genera disagio e degrado.