Lavori Tiburtina, come cambia la viabilità a Settecamini

Una nuova disciplina stradale regolerà il traffico su via Tiburtina (all'altezza del quartiere Settecamini fino a Case Rosse) per i prossimi sei mesi. La motivazione? La ripresa dei lavori tanto attesi sulla via consolare per l'adeguamanto stradale che da anni mettono in ginocchio i residenti del quartiere e tutti i pendolari che quotidianamente percorrono la via consolare per raggiungere il cenro di Roma o la periferia. Gli interventi riguardano quindi la realizzazione della doppia corsia nell'ambito della grande viabilità sulla via Tiburtina.

Le nuove indicazioni, rese note da una determina dirigenziale, sono effettive già a partire dalla giornata di giovedì 11 gennaio e resteranno in vigore fino al 30 giugno di quest'anno. Altri sei mesi di "passione" per i residenti di Settecamini già vessato dal traffico quotidiano e dalla presenza di una sola via d'uscita dal quartiere.

Ecco le novità: nel tratto di strada T4, quindi, in via Tiburtina le direzioni consentite sono diritto e destra, all'intersezione con via di Settecamini la direzione obbligatoria è andare dritto, dare precedenza in via di Settecamini, attraversamento pedonale all'intersezione con via Tiburtina.