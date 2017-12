Prigionieri a Settecamini, il municipio non apre una nuova strada ma rifà una piazza

I soldi stanziati per la riqualificazione di piazza Santa Maria dell’Olivo a Settecamini ammontano a una cifra pari a 550mila euro. Un’opera che i residenti del quartiere definiscono però “superflua” perché lo spazio antistante la chiesa settecentesca è stato da poco oggetto di interventi. Sono altre, come dimostrato da proteste e petizioni, le richieste che i cittadini avanzano alle istituzioni: la rimozione delle strettoie su via Tiburtina all’altezza degli studi Mediaset e l’apertura di via Trevi nel Lazio come seconda uscita dal quartiere. Ad oggi i residenti per “uscire” da Settecamini hanno a disposizione solo via Rubellia che nelle ore di punta diventa un parcheggio di macchine a cielo aperto e anche teatro di incidenti.

Il PD: "Vigili sugli impegni presi dalla maggioranza"

L’apertura di via Trevi nel Lazio è stata oggetto di discussione anche durante il consiglio del Municipio Roma IV della mattina di mercoledì 20 settembre. Dopo l’avvio della petizione da parte dell’Associazione Settecamini Quartiere di Roma anche il Partito democratico del Tiburtino ha presentato un ordine del giorno per chiedere alla presidente del Municipio di impegnarsi per trovare i “fondi necessari per il completamento e l’apertura di via Trevi nel Lazio”. Bocciato in votazione è stato invece approvato l’ordine del giorno proposto dal gruppo consiliare del M5S, votato anche dall’opposizione, che impegna presidente e assessore ad intervenire presso il Simu affinchè riprendano i lavori di allargamento della via Tiburtina e proprio nell’ambito di questi lavori venga “finalmente previsto lo svincolo per il collegamento di via Casal Bianco con via Tiburtina all’altezza di via Trevi nel Lazio”. “L’obiettivo del Pd è stato raggiunto: abbiamo portato in discussione il tema di Settecamini e di Via Trevi nel Lazio. Non è servito un anno e mezzo di consiliatura ai cinquestelle per affrontare questo tema, anzi hanno ottenuto 550 mila euro per il rifacimento di Piazza S. Maria dell’Olivo e zero euro per Trevi nel Lazio – ha commentato Emiliano Sciascia, consigliere dem - Ma oggi scoprono l’importanza di questo intervento per tutta la mobilità del quartiere. Va bene così. Anche se il M5S chiede che i lavori siano fatti nell’ambito dell’intervento per l’allargamento della Via Tiburtina, che peró sono fermi da mesi ed il cui destino dipende solo dal comune, che dubito sia di facile realizzazione, saremo i primi a vigilare sugli impegni presi al consiglio di oggi”.

"Settecamini ha bisogno di una seconda via d'uscita"

"I lavori per la riqualificazione di piazza Santa Maria dell'Olivo sono superflui rispetto alle emergenze - ha commentato Michela Esposito dell'associazione Settecamini Quartiere di Roma - in quartiere c'è la necessità di avere una seconda via d'uscita, viviamo letteralmente bloccati all'interno di Settecamini e le nostre richieste continuano a essere ignorate. Con l'approvazione di questo documento passeranno altri anni prima che si muova qualcosa". A questo Esposito ha aggiunto: "Trovo una mancanza di rispetto i litigi pretestuosi tra i consiglieri che rallentano il lavoro necessario alla vita quotidiana dei cittadini"