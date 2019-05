Settecamini: lavori in corso per riqualificare piazza Santa Maria dell’Olivo

Sono stati avviati lo scorso mercoledì i lavori di riqualificazione in piazza Santa Maria dell’Olivo, centro nevralgico del quartiere Settecamini. Il restyling non riguarda solo il punto di aggregazione ma anche il rifacimento delle vie limitrofe che conducono alle scuole del territorio collocato a ridosso della via Tiburtina. “Riqualificare l’intera zona” è la missione a cinque stelle dell’amministrazione Della Casa.

Il progetto: dalla pavimentazione alla collocazione di panchine e area giochi

Gli interventi avviati durante la scorsa settimana e fermi attualmente a causa del maltempo, rientrano nel primo “lotto” di un progetto di più ampio respiro. Nello specifico, per la durata di un mese circa, i lavori riguarderanno il ripristino della pavimentazione, la collocazione di panchine, piante e anche un’are dedicata agli ulivi e un’altra ai giochi. “Un disegno – ha spiegato Federico Giacomozzi, presidente della commissione lavori pubblici del Tiburtino – che permette ai residenti di vivere la piazza tutti i giorni e non solo in occasione delle festività”.

Non solo la piazza, la riqualificazione riguarda anche le strade limitrofe

La seconda tranche di lavori del progetto con valore di un milione di euro, riguarda la sistemazione delle strade limitrofe alla piazza: “Gli interventi riguarderanno tutte le strade di accesso a piazza Santa Maria dell’Olivo, compresa la parte più ammalorata di via di Casal Bianco” ha concluso Giacomozzi.