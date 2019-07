Settecamini: dopo l’estate i lavori al centro culturale, parola di Virginia Raggi

“Dopo l’estate partiranno i lavori al centro culturale del quartiere”. A dare l’annuncio è la sindaca Virginia Raggi attraverso la pagina ufficiale Facebook. Il ripristino dello spazio, tuttavia, si inserisce in un contesto di più ampio respiro che vede in queste settimane il quartiere Settecamini teatro di grandi lavori: come il rifacimento di piazza Santa Maria dell’Olivo e delle strade adiacenti a quello che diventerà un vero e proprio luogo di aggregazione.

A settembre il bando per l'assegnazione dei lavori

Nel dettaglio è la presidente del Municipio a spiegare la prassi: “Il bando per la progettazione è già stato fatto, dopo l’estate ci sarà il bando per i lavori e poi l’avvio degli interventi”. Insomma, i tempi sembrerebbero molto più lunghi rispetto agli annunci ma a Settecamini la speranza dei residenti è avere presto un nuovo centro culturale: attualmente il quartiere è privo di qualsiasi spazio dedicato alla socialità che non sia privato.

Il comitato: "Siamo contenti, speriamo si tenga conto anche del bando già vinto per le attività"

Il centro culturale di via di Settecamini, nell’omonimo quartiere del IV Municipio è chiuso dal 2016 a causa di problemi strutturali. “Siamo contenti abbiano trovato i fondi per ristrutturare l’immobile – ha detto Michela Esposito, presidente del comitato Settecamini e dintorni – E ci auguriamo che tengano conto del bando già fatto (prima della chiusura ndr) per lo svolgimento delle attività all’interno che già aveva decretato dei vincitori".