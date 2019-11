Capanno per gli attrezzi in fiamme, paura per una bombola del gas

Un capanno per gli attrezzi con dentro delle bombole del gas in fiamme. Siamo fra Case Rosse e Lunghezza, in via della Tenuta del Cavaliere. Qui, nei pressi di un'azienda agricola, è scattata l'allerta ai soccorritori intorno alle 19:00 di giovedì 14 novembre.

Intervenuti sul posto i pompieri ed i poliziotti del commissariato San Basilio hanno quindi estinto l'incendio mettendo in sicurezza le bombole del gas prima che potessero esplodere.

Nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.