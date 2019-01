Settecamini e la rabbia contro l'amministrazione: "I nostri figli bimbi di serie b"

“Speravamo che almeno per la festività dell’Epifania l’amministrazione si ricordasse dei nostri bambini”. Siamo a Settecamini, e a parlare è Patrizia Accorinti, vice presidente del comitato di quartiere che non solo segnala l’assenza di centri di aggregazione sul territorio ma anche la mancata organizzazione di eventi per coinvolgere i piccoli cittadini. L’unico evento promosso dal Municipio Roma IV è stata una festa (il 29 dicembre ndr) che si è svolta presso il centro anziani, sola realtà funzionante di Settecamini.

Già perché sia il centro culturale che il centro sportivo del quartiere sono chiusi ormai da tempo lasciando “orfani” i bambini del quartiere di qualsiasi occasione di incontro. “Ne lo scorso anno, ne quest’anno è stato realizzato un albero di Natale” ha continuato Accorinti, infatti all’allestimento di un ulivo in piazza Santa Maria dell’Olivo ci hanno pensato i residenti supportati dal comitato di quartiere.

Dal comitato toni anche più duri sull’organizzazione degli eventi e sulle location scelte dall’amministrazione: “Non è possibile che fin dall’8 dicembre le iniziative si svolgono quasi tutte a largo Beltramelli, dove vive la presidente del Municipio, compreso l’arrivo della Befana in calendario per il 6 gennaio – hanno aggiunto alcuni membri del comitato – i nostri figli sono forse cittadini di serie b? E non solo, anche l’albero di Natale che Acea ha donato ad ogni municipio è stato collocato in largo Beltramelli. Adesso basta!”. Sentimenti di indignazione anche per l’organizzazione del Capodanno a Villa Farinacci: “Faremo richiesta di accesso agli atti per capire quali modalità sono state adottate per realizzare l’evento e a quanto ammonta la cifra spesa – hanno concluso – Questi soldi avrebbero potuto essere utilizzati per ristrutturare il centro culturale del nostro quartiere”.