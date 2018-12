Settecamini e l'insicurezza del territorio: ancora furti, ma Della Casa tranquillizza i cittadini

“Mi hanno frantumato il vetro del furgone per depredare il veicolo ma non c’era nulla da rubare all’interno”. I fatti sono avvenuti nella notte tra domenica a lunedì in via Forno Casale, nell’omonima zona del quartiere Settecamini del Municipio Roma IV. La vittima a Roma Today ha spiegato: “Non è la prima volta che avviene, negli ultimi anni il quartiere è diventato “terra di nessuno”, viviamo blindati dentro casa e stiamo pensando anche di vendere la nostra abitazione per andare a vivere altrove”. Furti agli appartamenti, nei garage, alle auto: sono i tristi episodi di cronaca che vedono come teatro uno degli ultimi quartieri del Tiburtino: Settecamini.

E da Forno Casale la richiesta dei cittadini: “E’ tanta l’insicurezza che percepiamo sul territorio – hanno detto i residenti – oltre la presenza della vicina baraccopoli di via di Salone, di recente anche il trasferimento della caserma dei carabinieri di via Rubellia a Guidonia non ci fa stare sicuri. Hanno aggiunto: “In queste ultime settimane almeno una decina di furti di auto e atti di vandalismo per furti parziali, oltre a violazioni della proprietà privata, in molti si sono organizzati anche con gruppi di sorveglianza ma la situazione oramai è divenuta insostenibile, la esasperazione e la rabbia sono tanti e nel quartiere si respira un clima di tensione”.

Anche il comitato di quartiere ha espresso perplessità e preoccupazione: “Disattese le promesse fatte fino ad ora, chiediamo una volante in zona fin da subito”. Abbiamo raggiunto Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV che rispetto alle richieste dei cittadini ha così commentato: “I carabinieri continuano ad essere presenti seppur con una stazione mobile esattamente in via Rubellia e a breve avranno una sede fissa nelle more della ristrutturazione dell’immobile loro assegnato”.