Rifiuti non raccolti da giorni, esplode la rabbia del quartiere: “Settecamini è sporca”

“I rifiuti indifferenziati non vengono ritirati da oltre due settimane, dobbiamo metterli dentro casa?”. È un grido di rabbia e indignazione quello che giunge da Settecamini, uno dei quartieri del Municipio Roma IV dove i residenti sempre più esasperati chiedono una soluzione immediata ad un problema che diventa un disagio sempre maggiore giorno dopo giorno.

"I cassonetti strabordano di rifiuti"

Nel quartiere Settecamini, come negli altri quartieri del Municipio IV è in vigore il sistema di raccolta differenziata porta a porta: “I cassonetti dei rifiuti posti nei punti di raccolta strabordano di rifiuti, abbiamo cumuli di sacchetti davanti le nostre case, non ne possiamo più” ha commentato Michela Esposito, residente del quartiere e membro CasaPound. “Il fallimento del sistema di raccolta è sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto – piuttosto preferiamo il ripristino dei cassonetti in strada” ha aggiunto.

I residenti: "Chiamo un intervento immediato"

Intanto dal quartiere giungono cartoline di degrado: distese di cassonetti stracolmi di rifiuti non raccolti. “Nei giorni scorsi è stata raccolta la carta – ha spiegato infine Esposito – ma gli altri rifiuti sono ancora qui”. L’auspicio: “Ci auguriamo che quella che sta diventando una vera e propria emergenza possa rientrare in tempi brevissimi e chiediamo interventi immediati all'amministrazione perché scene come queste a cui siamo costretti ad assistere da cittadini non si ripetano più".

