Municipio IV: una deviazione della linea 043 all'interno del polo industriale di Zoe Fontana

“Il nostro scopo è consentire il passaggio della linea bus 043 nella zona industriale di via Tiburtina”. Ad annunciare il progetto, attualmente al vaglio del Dipartimento Lavori Pubblici, è Andrea Mariotti, assessore ai lavori pubblici della giunta Della Casa.

L’obiettivo: supporto ai lavoratori e alleggerimento del traffico

Dopo aver presentato già una prima bozza di progetto, l’assessorato del Tiburtino è al lavoro per una sperimentazione: servire il polo industriale di via Zoe Fontana con la linea 043 così da favorire impiegati e operai ogni giorno al lavoro nell’area del IV Municipio. “Questo è un obiettivo che ci siamo prefissi di realizzare e lo faremo mettendo insieme tutte le necessità, dagli utenti all’Agenzia per la mobilità” ha spiegato al nostro giornale Mariotti.

Il progetto prevede anche una co-partecipazione per la realizzazione della fermata all’interno della zona industriale.

Il progetto prevede un passaggio in entrata e in uscita da via Zoe Fontana della linea 043 che percorre il tratto compreso tra i due capolinea: la metro di Rebibbia e la fermata di via Ortucchio. L’idea municipale è quella di realizzare una fermata all’interno della zona con una rotatoria: “Tecnocittà ha dato disponibilità per la realizzazione della fermata e la co-partecipazione favorisce il nostro progetto - ha concluso Mariotti – Se anche solo il 20% dei pendolari beneficiasse di questa iniziativa ci sarebbe un alleggerimento del traffico e si renderebbe un ulteriore servizio di trasporto pubblico”.