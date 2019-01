Della Casa casa dà speranze a Settecamini: "Realizzero via Trevi nel Lazio"

“Siamo prigionieri nel nostro quartiere”. Una frase che da sempre riecheggia tra le strade di Settecamini, un ritornello che ha assunto toni sempre più amari tra proteste e manifestazioni. Già perché il traffico che attanaglia questo fazzoletto di terra in una delle zone di confine del territorio del Municipio IV mette continuamente alla prova la pazienza e il “coraggio” dei residenti. Tutto questo potrebbe però diventare solo un brutto ricordo e i cittadini di Settecamini potrebbero essere “liberati” una volta per tutte.

A dare buone speranze è Roberta Della Casa, presidente del Municipio Roma IV che ai nostri taccuini ha annunciato: “È prevista la riqualificazione di piazza Santa Maria dell’olivo e la messa in sicurezza di via Rubellia”. Ha aggiunto: “Ripristineremo anche via di Casal bianco fino al tratto attualmente occupato e realizzeremo via Trevi nel Lazio”.

Sugli obiettivi: “Vogliamo dare seguito alle richieste di tutta la cittadinanza di Settecamini che da anni vive il disagio della viabilità in entrata e in uscita dal quartiere. Parliamo di investimenti economici importanti per un territorio che ne ha davvero bisogno” ha concluso.