Coronavirus, a Settecamini arriva la “cassetta solidale”

Non si fermano le iniziative di solidarietà per supportare le famiglie meno abbienti che stanno pagando le conseguenze della crisi. Ancora iniziative dal basso, dunque, dopo la “spesa solidale” avviata dai militanti della Casa del Popolo di via Satta, anche l’associazione Parco Tibur ha voluto fare la sua parte durante l’emergenza Covid-19.

In via Gugliemo Iozzia, al civico 64 è stata posizionata una cassetta di plastica nera con un cartello: “Chi è in grado di donare lasci, chi ha bisogno prenda”. “Vogliamo esprimere il nostro senso di comunità in questa fase drammatica” ha spiegato al nostro giornale Marco Caruso, presidente dell’associazione Parco Tibur attiva nel comprensorio del quartiere. La cassetta, tra due settimane se non sarà vuota, verrà donata alla parrocchia che provvederà alla diffusione dei generi alimentari contenuti all’interno di essa.

“Nei gironi scorsi, durante la donazione del sangue che per noi è un gesto importante, abbiamo visto persone lasciare generi alimentari e persone prenderli, una piccola azione per restare vicini a chi ha bisogno” ha concluso Caruso.