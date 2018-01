Il Tiburtino fa rete: nasce il coordinamento di associazioni e comitati

Ecco come i comitati e le associazioni del Tiburtino intendono affrontare e risolvere le problematiche del territorio: formando una rete. E così nei giorni scorsi, da un incontro tra diversi attori protagonisti, è nato il Coordinamento dei comitati di quartiere del IV Municipio.

Gli obiettivi del coordinamento

L’eliminazione dei roghi tossici, la sicurezza e il decoro urbano, le baraccopoli abusive e gli stabili occupati, i lavori della via Tiburtina, la realizzazione del prolungamento della Metro B da Rebibbia al GRA. Non solo, il coordinamento si pone anche altri obiettivi: le piste ciclabili, le discariche abusive, la raccolta differenziata e le oasi ecologiche, la messa a norma dei depuratori. Insomma tutti argomenti che i comitati, singolarmente, hanno sempre affrontato fin dalla loro fondazione e oggi fanno fronte comune per ottenere risultati più considerevoli.

Le regole della rete

La porta è aperta a tutti gli altri comitati che non hanno ancora aderito all’iniziativa purché si entri all’interno del progetto presentando una problematica comune oggetto di discussione e su cui si troverà sempre “in comune” una strategia di intervento. Al battesimo della rete risultano iscritti i comitati di Torraccia, Rebibbia, largo Beltramelli, Collina di Pietralata, Pratolungo e ancora il Comitato di Quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune, Associazione Settecamini Quartiere di Roma, Comitato di Quartiere Kant-Nomentana, Comitato di Quartiere ASSC Casal Monastero.

"Finalmente una rete al Tiburtino"

“Uniti possiamo lottare su più fronti – ha spiegato a Roma Today Simone Tozzi, presidente dell’associazione Settecamini Quartiere di Roma – finalmente abbiamo raggruppato associazioni e comitati del IV municipio per intraprendere battaglie comuni”.