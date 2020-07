Settecamini: in autunno i lavori per la ristrutturazione del centro culturale

C’è una nuova data per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del centro culturale di Settecamini chiuso orami da quattro anni. “La gara è stata espletata, si stanno valutando le proposte e non appena questa fase sarà conclusa verranno avviati i lavori di ristrutturazione”. A parlare è Roberta Della Casa, ex presidente del Municipio Roma VI, sfiduciata lo scorso mese di maggio ma rimasta al tiburtino come delegata della sindaca Raggi.

Esattamente un anno fa, il 25 luglio, la sindaca di Roma Virginia Raggi, annunciava dalle sue pagine social una notizia simile: “Dopo l’estate partiranno i lavori al centro culturale del quartiere Settecamini” (qui la notizia dell’epoca), inserendo la riqualificazione dell’immobile in un contesto di più ampio respiro come la sistemazione del quartiere tra piazza e parcheggi. Il centro culturale di via di Settecamini è stato chiuso nel 2016 per problemi strutturali: da quel giorno un progressivo abbandono ha invaso la struttura che oggi è nel degrado più totale.

C’è da precisare che Settecamini non ha attualmente nessuno spazio destinato all’aggregazione per i piccoli, tantomeno per i grandi. Di ultima realizzazione la piazza Santa Maria dell’Olivo che non ha però dimensione ludica. I centri sportivi, chiusi anch’essi da tempo, lo saranno probabilmente ancora per molto tempo poiché la gara andata deserta negli scorsi mesi dovrà essere immaginata di nuovo e quindi rifatta. Intanto per il centro culturale di Settecamini, dopo l’avvio dei lavori e la conclusione di questi, verrà indetto un bando per assegnare le attività da svolgere all’interno della struttura.