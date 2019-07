Settecamini: chi vincerà il bando per il “Valentina Caruso” dovrà spendere 830mila euro per la riqualificazione 

Nessun bando è stato pubblicato entro il 30 giugno, come annunciato nei giorni scorsi, ma solo avvisi di preinformazione. Questo vuol dire che chi vorrà prendere in gestione le strutture sportive e partecipare al bando che sarà pubblicato (salvo nuovi colpi di scena) entro il 31 agosto, saprà a quanto ammonta la spesa da sostenere per la riqualificazione degli impianti.

I tre impianti sportivi che andranno a bando

Tra i tre impianti che andranno a bando entro la fine del prossimo mese di agosto c’è il centro sportivo “Valentina Caruso” di largo Davanzati a Settecamini. Il centro, ormai chiuso da oltre un anno sta sprofondando nel degrado tra la rabbia e l’indignazione dei residenti ma anche della famiglia di Valentina, scomparsa a soli 14 anni nel 2001 che risiedeva nel quartiere. L’importo stimato per la ristrutturazione dell’impianto che sarà a carico di chi si aggiudicherà la cara è di 830mila euro. Andrà a bando anche un’altra struttura di Settecamini, il centro sportivo De Gregorio di via Casal Bianco: per riqualificare questo immobile la somma è pari a 950mila euro. L’ultimo dei tre è collocato sul territorio del VII Municipio, in via Brogi e per questa tipologia di impianto non è prevista alcuna ristrutturazione.

Il centro sportivo Valentina Caruso anche nel bando “Roma Decide”

Resta, tuttavia, inserito anche all’interno dell’elenco del bando “Roma Decide” il centro sportivo “Valentina Caruso” inserito dai residenti per metterlo ai voti: già perché solo i progetti presentati che totalizzeranno più like avranno la possibilità di superare una prima scrematura per poi arrivare in “finale” ed essere realizzati.