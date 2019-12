Settecamini: pubblicati i bandi per i centri sportivi del quartiere chiusi da tempo

Sono stati pubblicati i bandi per la gestione dei due centri sportivi del quartiere Settecamini, chiusi da tempo: il centro De Gregorio e il centro Valentina Caruso (intitolato alla giovane residente del quartiere che proprio sulle strade di Settecamini perse la vita anni fa). Ad annunciare l’avvio dell’iter per i due partenariati pubblico/privato è Angelo Diario, presidente della commissione sport del Campidoglio.

La pubblicazione dei bandi e la consegna per la presentazione

I bandi, attesi già dallo scorso mese di agosto, erano stati poi annunciati per il mese di novembre e finalmente, a dicembre vedono la “luce”. Per il “Valentina Caruso è stato messo in gara un progetto di 950 mila euro, per una concessione della durata di 12 anni, per il centro “De Gregorio” invece, è stato messo in gara un progetto di 830 mila euro, per una concessione della durata di 9 anni. Per entrambi i centri sportivi è possibile consegnare la domanda entro il 20 febbraio.

Dalla commissione sport: "Ecco il recupero dei centri sportivi"

“Inizia così il recupero concreto del patrimonio impiantistico sportivo che l’incapacità di chi ci ha preceduto ha portato all’abbandono e al degrado – è stato il commento del presidente della commissione capitolina - Sono orgoglioso del lavoro svolto dal personale del Dipartimento Sport, che ha finalmente trovato una guida in grado di valorizzarne le competenze nel nuovo Direttore, al quale esprimo pubblicamente la mia gratitudine”.