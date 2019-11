Casale Caletto, la periferia senza manutenzione. Case inagibili e c'è chi finisce per strada

A decretare che la casa sia senza agibilità sono stati i vigili del fuoco nelle scorse settimane, a chiamarli è stata Annamaria che nell’appartamento ha crepe alle pareti e muffa ai soffitti. “Abitiamo qua da trent’anni e sono due volte abbiamo avuto il piacere di vedere operai al lavoro per la manutenzione”.

Infiltrazioni d'acqua e crepe alle pareti

Siamo a Casale Caletto, una delle zone più periferiche del Municipio IV dove le palazzine popolari gestite dall’Ater sono state costruite alla fine degli anni ’80 e in molti casi abbandonate a se stesse. “Durante i mesi scorsi sono stati effettuati interventi di manutenzione ai terrazzi perché c’erano le infiltrazioni ma durante queste operazioni sono stati chiusi gli scoli e adesso l’acqua ristagna: non potendo più scorrere resta nelle pareti – ha detto Annamaria che vive con una mamma disabile e un figlio di quattro anni all’interno dell’appartamento di via Civitali al civico 8 – La casa è ammuffita e viviamo con i secchi nelle stanze”.

Annamaria: "Non abbiamo un altro posto dove andare"

A peggiorare ancora di più le cose sono state le recenti scosse di terremoto che hanno “crepato” alcune pareti. “Da quel momento la nostra casa è stata dichiarata inagibile ma dove andiamo? Abbiamo sempre chiesto che venissero fatti interventi, la soluzione non può essere di dover lasciare casa perché non ho un altro posto dove portare mia madre e mio figlio”.

Gallery