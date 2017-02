Settecamini, stop alla psicosi "immigrati": la struttura ospiterà studenti universitari

Nessun centro di accoglienza nella struttura collocata tra via del Tecnopolo e via Tiburtina nel quartiere Settecamini. La struttura, concepita e costruita a suo tempo come "casa dello studente", non ha quindi cambiato destinazione d'uso. Già a partire dal prossimo anno accademico, infatti, ospiterà uno studentato. Ad occuparsi della realizzazione, degli arredi e dell'adeguamento è il Fondo Aristotele. Si tratta di un fondo immobiliare privato non legato alle università, appunto, che oltre a lavorare nel campo della ricerca scientifica, si è già occupato di edilizia universitaria in Italia e in particolar modo a Roma dove ha realizzato lo studentato di Tor Vergata con 1500 posti letto. E' stato lo stesso Fondo Aristotele a darne comunicazione.

La struttura, vuota da anni, aveva generato una vera psicosi tra i residenti del quartiere Settecamini, soprattutto negli ultimi giorni. Già perché lo scarico di arredi, mobili, elettrodomestici e l'aumento della vigilanza, aveva fatto pensare ad un utilizzo immediato dello stabile. Il timore, adesso sventato, era che la "casa dello studente" potesse diventare un centro di accoglienza.

Proprio qui dinanzi l'ingresso dello studentato, nella mattina di sabato 11 febbraio, è stata indetta un'assemblea pubblica per "fare chiarezza" hanno fatto sapere dall'associazione Settecamini Quartiere di Roma.

Lo studentato, attivo e funzionale già dal prossimo anno accademico, punta dunque a riqualificare il quartiere Settecamini considerato che la presenza di giovani universitari rappresenterà una ricchezza in più.