Scaricano mobili alla "casa dello studente" e a Settecamini è psicosi centro di accoglienza

Le prime voci sono iniziate a circolare nei giorni scorsi quando in via Tiburtina all’angolo con via del Tecnopolo alcuni residenti hanno notato lo scarico di elettrodomestici e mobili da alcuni furgoni parcheggiati dinanzi la casa dello studente. La struttura è sempre stata vuota e qui nel quartiere Settecamini ha da sempre costituito un “nervo scoperto” proprio perché mai utilizzata. Il timore che in queste ore si sta diffondendo tra i residenti è che lo stabile venga adibito a centro di accoglienza per immigrati.

Senza nessuna certezza e in assenza di voci ufficiali, i residenti del quartiere insieme ad altre associazioni di zona, hanno iniziato già dalla mattina di mercoledì 8 febbraio a manifestare il proprio dissenso. Non solo. Qualora le voci “di corridoio” si rivelassero vere, sarebbero pronti ad opporsi. “Vogliamo conoscere la verità, vogliamo che le istituzioni municipali e comunali ci dicano quello che sta succedendo, noi cittadini rimaniamo in mobilitazione finché non verrà fatta chiarezza” – ha commentato Fabrizio Montanini, portavoce del coordinamento spontaneo di comitati e associazioni che nella mattina di giovedì si è riunito dinanzi i cancelli della struttura.

Da giorni i residenti di Settecamini hanno iniziato a “sospettare” che la destinazione della struttura fosse un centro di accoglienza perché hanno notato movimenti “strani”. Oltre l’arrivo degli arredi anche l’aumento della vigilanza. “Non abbiamo notizie certe – hanno spiegato dall’associazione Settecamini Quartiere di Roma - speriamo che le istituzioni ce le diano a breve, senza polemiche, senza colori partitici, non ci interessa conoscere l’etnìa degli ospiti, non sono loro il “problema” ma un quartiere già privo di servizi e al collasso”. I residenti puntano il dito anche sulla vicinanza di altre realtà come la baraccopoli di via di Salone e l’occupazione di strutture sulla via Tiburtina. Intanto l’associazione ha indetto già un’assemblea pubblica per la mattina di sabato 11 febbraio presso il parcheggio di fronte la casa dello studente: “Ci auguriamo che prima di questa data venga fatta chiarezza”.

Sui movimenti "strani" all'interno e all'esterno della struttura si sono espressi anche Fabrizio Ghera e Gianni Ottaviano, rispettivamente capigruppo Fdi-An in Campidoglio e in Municipio Roma IV: "Non vorremmo che tutto questo ‘movimento’ prefigurasse un’assegnazione dei 600 appartamenti, oggi vuoti, agli immigrati, come del resto già avvenuto in questi mesi anche in altri quartieri". Hanno aggiunto: "Prefetto e sindaco che dicono in merito? Invieremo pertanto una lettera sia alla Prefettura che all’Amministrazione Capitolina chiedendo di fare chiarezza su quanto sta accadendo per gli alloggi di via Tiburtina, i cittadini residenti hanno il diritto di sapere la verità".