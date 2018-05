Un serpente nel giardino dell'asilo nido di via Eneide

Un serpente nero, lungo circa un metro, è stato immortalato mentre striscia nel giardino dell'asilo nido di via Eneide: la struttura, mai entrata in funzione prima di ora, è stata messa a bando per il prossimo anno scolastico.

Da tempo i cittadini combattono contro l'incuria del territorio

Siamo a Tor Cervara, in una delle zone della periferia del Tiburtino, proprio da qui durante il mese di febbraio di quest'anno è giunta al nostro giornale anche una richiesta di aiuto da parte dei residenti per combattere il degrado e l'abbandono della zona a cui ha fatto seguito un intervento di sfalcio da parte del Municipio.

"Chi ci pensa all'incolumità dei nostri figli?"

"Questo è il risultato dell'incuria e dell'abbandono - ha tuonato Massimiliano Umberti, capogruppo dem in consiglio che ha diffuso il video dell'animale dalle sue pagine Facebook - tutti i giardini delle scuole del Municipio perpetuano in questo stato". Ha aggiunto: "Ad oggi non è in atto un bando per lo sfalcio dell'erba nelle scuole, quanti altri serpenti dovremmo incontrare? All'incolumità dei nostri figli chi ci pensa?"