Scuola, il M5s in silenzio sul taglio assistenza ai disabili: Aec in sciopero il 10 ottobre

Il 10 ottobre gli assistenti degli alunni disabili nelle scuole del IV municipio si fermeranno. A indire lo sciopero la Fp Cgil Roma e Lazio, perché al drastico taglio delle ore di copertura per gli Aec non si è ancora posto rimedio. E i sindacati sono da settimane sulle barricate, in attesa di una risposta dal Campidoglio, rimasto in silenzio nonostante il pressing del municipio grillino.

Un solo educatore per quattro ragazzi disabili. E' questa la realtà che stanno vivendo gli studenti più fragili negli istituti scolastici del Tiburtino. C'è la rabbia delle famiglie di bimbi e ragazzi, costrette a prenderli prima a scuola perché le 40 ore settimanali non sono coperte, quella dei lavoratori che sciopereranno il 10 ottobre e quella dei presidi che non riescono a gestire un quadro sempre più drammatico.

Perché se già le ore non erano sufficienti per tutti, con l'inizio del nuovo anno scolastico i numeri sono precipitati. Il bando ancora in essere è scaduto il 31 dicembre 2016. E' stato prorogato con risorse ottenute dalle offerte a ribasso del nuovo avviso pubblico, ancora da assegnare. Tradotto, se per il mese di maggio si avevano 14672 ore per 282 bimbi, a settembre ne abbiamo 12048 ore al mese corrente per 308 utenti. Circa 400mila euro in meno che cancellano 2600 ore nonostante l'aumento della domanda. Un massacro per educatori e alunni.

Con più note protocollate di sollecito gli uffici tecnici del municipio hanno richiesto fondi al Campidoglio per erogare un pacchetto di ore sufficiente. Ma le risposte, lo ripetiamo, non sono arrivate. E dall'opposizione dem continua la polemica. "Solidarietà a lavoratori, genitori, bambini, dirigenti scolastici e insegnanti - dichiara il presidente della Commissione Trasparenza Nicolò Corrado - l'attacco alle scuole che sta portando avanti il IV Municipio non guarda in faccia a nessuno".