VIDEO | Ruspe sulle tende dei rifugiati di via Scorticabove, presidio spazzato via: "Ora dormiremo a Termini"

Ruspa e ragno meccanico. Via le tende, i materassi, le poche cose che possedevano. Tutto spazzato via nell’operazione di sgombero del presidio di via Scorticabove, insito intorno alle 8:30 del mattino. Una sistemazione di fortuna, e su strada, che per i circa 40 rifugiati politici originari del Sud Sudan, era diventata la loro casa. Da quando, esattamente tre mesi fa, furono sgomberati dallo stabile, ex centro d’accoglienza, nel cuore della Tiburtina Valley.

Ingente dispiegamento delle forze dell’ordine, Polizia locale e uomini della Questura. Tutto si è svolto senza problemi, nè tensioni.

A nulla sono serviti i tavoli di confronto con l’assessore alla Politiche sociali, Laura Baldassarre, che in questi mesi hanno provato a trovare una soluzione che non comprendesse i centri di accoglienza e la separazione della comunità sudanese. Tavolo ancora ufficialmente aperto mentre le ruspe portano via, per sempre, le ultime poche cose che avevano. “E la nostra dignità” concludono amaramente i rifugiati regolarmente in Italia da oltre 10 anni.