Tiburtino: lavori in corso in via Vannina, bonifica e manutenzione stradale

Lavori in corso in via Vannina e anche in via Tivoli, nella zona Tor Cervara del Municipio Roma IV. La cantierizzazione dell’area avviata che sarà avviata nei prossimi giorni consentirà la realizzazione di alcuni interventi di bonifica e di urbanistica per favorire lo scorrimento del traffico veicolare con maggiore sicurezza.

Una rotatoria all'incrocio tra via di Tor Cervara e via Vannina

Gli interventi previsti nelle prossime settimane prevedono la “Realizzazione della rotatoria su via di Tor Cervara angolo via Vannina e l’allargamento del ponticello, compresa l’asfaltatura di via Vannina stessa e il rifacimento del manto stradale di via Tivoli” ha spiegato al nostro giornale Fabio Grifalchi, assessore ai lavori pubblici della giunta Della Casa.

Gli interventi consentono di bypassare un tratto della via consolare

Come cambierà la mobilità del tratto interessato dai lavori? “Lo scopo dei lavori che realizzerà il Simu – ha detto Andrea Mariotti, assessore alla mobilità del parlamentino di via Tiburtina – E’ creare un passaggio che consenta agli automobilisti provenienti da Tor Cervara di bypassare un tratto della via consolare, il cantiere è stato consegnato più di un mese fa e dopo un periodo di stop dovuto a cause di varia natura, i lavori partiranno a breve”.