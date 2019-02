Buche e asfalto dissestato, strada chiusa a San Basilio

È ancora chiusa via Recanati nel quartiere San Basilio del Municipio Roma IV nella periferia est della città. Il tratto di strada interessato dall’interruzione è quello compreso tra via Fiuminata e largo Loreto.

La chiusura si trova, infatti, in una delle strade adiacenti il mercato coperto di San Basilio. Sono stati i vigili del fuoco a disporre l’interdizione della via a causa del dissesto del manto stradale protetto da un rete da cantiere.

Durante le scorse settimane, interventi di restyling sono stati effettuati sulle strade del quartiere. Si tratta di via Pergola, via Fabriano e via Fiuminata. A questo si aggiungono anche i lavori di riqualificazione alla fermata dell’autobus e agli scivoli per l’attraversamento pedonale.