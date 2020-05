A Torraccia nasce "Una storia in attesa", l'iniziativa che regala libri alle famiglie meno abbienti

“Una storia inattesa”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Librotèca di via Sandulli, dall’associazione culturale ACT Torraccia e dal comitato di quartiere per non dimenticare, in questa particolare fase storica, di “rifocillare” anche la mente. Già perché nell’era dell’emergenza generata dal Covid-19 sono tante le famiglie che in queste settimane stanno ricevendo i pacchi alimentari, non solo a Torraccia ma anche a San Basilio e allora perché non regalare loro anche un libro?

A raccontare l’iniziativa che durerà per l’intero mese di maggio è Giancarlo Gardini, presidente dell’associazione culturale ACT Torraccia: “L'iniziativa ha lo scopo di regalare libri così che in famiglia si possa dedicare tempo anche alla lettura, abbiamo pensato a una storia inattesa perché arriva al lettore come un dono inaspettato e in attesa perché aspetta di essere donata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nello specifico l’iniziativa ha questa modalità di svolgimento: chi vuole può acquistare un libro presso la libreria di quartiere, i volontari impegnati a donare i pacchi alimentari, passano al negozio a ritirare i libri e ne consegnano uno per famiglia, regalando un dono soprattutto ai più piccoli. “Un’iniziativa solidale – ha aggiunto Gardini – che durerà per l’intero mese di maggio che ci vedrà impegnati in prima persona e che potrebbe subire dei cambiamenti, capiremo con il tempo se prorogarla” ha concluso.