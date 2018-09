A Torraccia nasce una galleria d’arte a cielo aperto lunga un chilometro

L’obiettivo è la riqualificazione della barriera antirumore che costeggia la pista ciclabile: una superficie lunga circa un chilometro che celebra un tripudio di colori dove volti, frasi, simboli e allegorie diventano arte. Siamo a Torraccia, uno dei quartieri di periferia del Municipio Roma IV, è qui che famosi street artist si sono dati appuntamento già a partire dalla metà di agosto per colorare la barriera, un intervento che continuerà anche nelle prossime settimane e che ha raggiunto l’apice dell’impegno con la festa di quartiere che si è svolta durante lo scorso fine settimana. La pista ciclabile che costeggia il raccordo è compresa tra via Cappi e via Bonifacio.

Promotori dell’iniziativa sono i volontari del quartiere Torraccia che dopo aver ottenuto il permesso da Anas per riqualificare la barriera antirumore hanno coinvolto nel progetto l’Associazione “Arte e Città a colori”, già autrice di interventi di riqualificazione nel sottopasso della stazione Nomentana come in altre aree urbane. “I murales già realizzati lungo la barriera trattano temi comuni: l’ambiente, il mondo animale, lo sport, la natura – ha spiegato Pino Corbellini, tra i volontari del quartiere Torraccia – L’idea è trasformare una anonima barriera in un museo d’arte, forse il più lungo di Roma”. Ha annunciato: "Contiamo di completare l'opera entro l'anno".

Tanti gli artisti che in questi mesi stanno dando libero sfogo alle loro creazioni, anche Aurora Agrestini, Foko, Bol Pietro Maiozzi+Hot Boys, Pier Simone Pomida, Diego Poggioni, Luca - Jesus TifaToro, Meka Alea, Manuela Merlo Uman, Lorenzo Mostarda, Emilia Di Stefano, Za, KNT1R, Ivan Fornari, Toni Zanca, Anna Maria Tierno, Luigi Ambrosetti, Maria Laura Balestra, Hos, Nero Opaco, Giovanni Cesi - MrEnt, Panic_Wetpaint, Alessandra Santo Stefano, Bibi Queen, Luigi Mario Horgh Sella, Paola Muzzicato, Moby Dick.