Torraccia, si chiama Sergio e ha 88 anni l’angelo di piazza Ambrosini

Ha quasi 88 anni (li compirà il prossimo marzo) e da soli 11 mesi vive a Torraccia. Un periodo di tempo brevissimo che però non gli ha impedito di coltivare amore e passione per il quartiere. Sergio, questo è il suo nome, tutte le mattina imbraccia ramazza e paletta a si prende cura di piazza Ambrosini. Lo fa con così tanta dedizione che per gli abitanti del quartiere è diventato “l’angelo” di Torraccia.

Prendersi cura della piazza, per Sergio è un lavoro

“Quando sono venuto a vivere qui, questa piazza era abbandonata – ha spiegato al nostro giornale specificando come dall’Umbria sia arrivato nel Lazio, prima ai castelli e poi a Pietralata fino a raggiungere suo figlio a Torraccia – E mi sono offerto di fare qualcosa”. Per Sergio manutenere piazza Ambrosini è diventato un lavoro a tempo pieno: di mattina e di pomeriggio, non si ferma. “Mio padre è raggiungibile sempre dopo il tramonto perché fino a quel momento è in piazza a lavorare” ci spiega suo figlio Adriano. “Scendo giù con la zappa e il rastrello, rimuovo le cartacce – ha raccontato – Qualcuno si ferma, mi saluta e mi ringrazia, altri passano dritto ma questo fa parte anche del carattere di ognuno”.

Anche membro del gruppo Ratake Torraccia

Sergio fa parte anche del gruppo Ratake di Torraccia che interviene nel quartiere il sabato: “Io invece lo faccio tutti i giorni, perché ho molto tempo libero”. Alla fine del suo lavoro, Sergio raccoglie gli attrezzi e li deposita in un vano del suo palazzo, il giorno dopo li riprende e ricomincia il suo lavoro. Lo fa per lui, lo fa per tutti gli abitanti del quartiere che proprio dalle pagine di FB lo hanno ribattezzato l’angelo di Torraccia.