Torraccia, ultimata la riqualificazione di piazza Ambrosini, anche il mosaico è tornato al suo posto

La riqualificazione di piazza Ambrosini a Torraccia è stata ultimata. I lavori avviati nelle scorse settimane hanno visto la realizzazione di interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area ma anche il rifacimento di parti completamente danneggiate dal tempo.

Dalla riqualifica della pavimentazione al mosaico

“Dopo la pulizia e la sistemazione della pavimentazione, delle coperture e delle sedute di travertino dell'anfiteatro e nel resto della piazza – ha spiegato al nostro giornale Fabio Grifalchi, assessore all’ambiente del parlamentino di via Tiburtina – Abbiamo rimesso in funzione anche la fontana spenta da oltre 16 anni”. Gli interventi, coordinati con il Decoro Urbano del Gabinetto del Sindaco, hanno riguardato anche la sistemazione della staccionata adiacente la pista ciclabile e, da ultimo, ma non meno importante, la riqualificazione del mosaico presente in piazza, caro ai residenti del quartiere.

Interventi di decoro anche in via Tamassia

Ulteriori interventi di riqualificazione anche al parco di Via Tamassia, dove nei giorni scorsi è stata rimossa una colata di cemento al centro dell’area verde: “Il parco sarà sistemato anche attraverso la rimozione dei rifiuti e delle piante infestanti” ha concluso Grifalchi.