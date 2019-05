Torraccia, residenti intrappolati nel quartiere: "Le corse dei bus saltano di continuo"

Sono tre le linee TPL (trasporto pubblico locale) che servono il quartiere Torraccia, nel Municipio Roma IV. Ma nessuna delle tre risulta funzionale alle esigenze dei cittadini: “Le corse saltano in continuazione e i residenti restano a piedi di continuo” ha spiegato al nostro giornale Giancarlo Gardini, abitante di Torraccia.

La solidarietà degli utenti passa anche da FB

I residenti fino ad ora le hanno provate tutte ma nessuna soluzione è stata loro prospettata e l’unica cosa possibile è diventata la “solidarietà tra gli utenti”. Già perché per tenersi aggiornati e comunicare in maniera tempestiva i disservizi subiti, hanno creato una pagina FB “Tutte le corse saltate da Roma TPL” dove già a partire dalle ore 7 del mattino vengono pubblicati i primi post riguardo le linee 444, 404 e 344.

Penalizzati anche dalla mancata costruzione del prolungamento della linea B

“Abbiamo incontrato anche Enrico Stefano (commissione mobilità del Campidoglio) – ha continuato Gardini – per chiedere deviazioni di altre linee che possano passare sul territorio di Torraccia ma Atac non ha più chilometri a disposizione”. Intanto a penalizzare ancora di più la condizione già difficile dei residenti del quartieri che hanno concrete difficoltà a raggiungere anche il posto di lavoro in centro città, anche il blocco della costruzione del prolungamento della linea B della metro che avrebbe dovuto interessare anche Torraccia e Casal Monastero.