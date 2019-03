Strisce pedonali invisibili e segnaletica fatiscente: la sicurezza sulle strade di Torraccia resta una chimera

È stata investita e uccisa mentre camminava sul marciapiedi in via Donato Menichella a Torraccia, nella mattina di giovedì. Una donna di 77 anni ha perso la vita perché raggiunta da un’auto che ha carambolato fuori strada dopo l’incidente con un’altra vettura. E nel quartiere, oltre al dolore per la scomparsa, cresce la rabbia dei residenti per la mancata manutenzione: “Sono anni che chiediamo segnaletica orizzontale e verticale ma le nostre richieste restano inevase” hanno spiegato da comitato.

Strade insicure a Torraccia: le richieste del comitato

Strisce pedonali scolorite, cartelli invisibili o rotti: percorrere le strade di Torraccia in auto o a piedi, non è certo sinonimo di sicurezza. E lo sanno bene i residenti che da tempo chiedono interventi di manutenzione. L’ultima volta nel luglio del 2018: “Abbiamo esposto le problematiche legate alla viabilità – ha spiegato Francesco Musumeci, presidente del comitato di quartiere – e presentato le nostre richieste, tra queste la collocazione di dissuasori visivi, passaggi pedonali rialzati e soprattutto l’istituzione della “zono30” ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna novità”. Fino ad ora il ripristino della segnaletica orizzontale ha riguardato la zona di piazza Rossi dove sono presenti gli istituti scolastici.

Dal Municipio: "Procederemo con l'analisi delle criticità"

“Stamattina ho effettuato un sopralluogo in via Menichella – ha detto ai nostri taccuini Andrea Mariotti, assessore all’urbanistica della giunta Della Casa – il segnale di dare precedenza non è visibile ma la segnaletica verticale c’è, sicuramente procederemo con altri controlli”. Per gli interventi da effettuare: “Procederemo con l’analisi delle criticità del quartiere soprattutto per quanto riguarda le strisce pedonali, che vorremmo realizzare attraverso il dipartimento con fasci di luce – ha concluso stiamo distribuendo le risorse ma i fondi a disposizione sono pochi per l’elevato numero di strade”. E dal Municipio anche l'appello ai cittadini: "Segnalate le criticità via mail alla direzione tecnica, direzionetecnica.mun04@comune.roma.it".