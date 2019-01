Strade nuove a San Basilio: ecco i lavori in corso nelle vie del quartiere

Interventi di restyling tra le strade del quartiere San Basilio. Prima il ripristino del manto stradale in via Fiuminata, poi gli interventi sui marciapiedi di via Fabriano e via Pergola. Non solo. A questo si aggiungono anche i lavori di riqualificazione alla fermata dell’autobus e agli scivoli per l’attraversamento dei disabili, oltre che l’installazione di parapedonali.

“Si tratta di interventi programmati e realizzati dall'ufficio Tecnico del Municipio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Fabio Grifalchi - si è intervenuto sul ripristino del manto stradale ovvero il riposizionamento dell'asfalto bituminoso e della base”. Ha anticipato: “Dopo circa 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, verrà ripristinata la segnaletica orizzontale – specificando – Il tempo necessario per verificare che sia tutto regolare e non siano necessari interventi di assestamento”.

Terminati anche i lavori allo svincolo di via del Casale San Basilio, la strada che dal quartiere conduce alla via Tiburtina in direzione Roma centro chiusa dal maggio del 2016. A rallentarne l’apertura la mancata costruzione del muro del contenimento: “Mancano solo il collaudo e l’impianto semaforico” ha fatto sapere la presidente del Municipio, Roberta Della Casa.

La chiusura della strada, da anni mette in ginocchio i residenti del quartiere soprattutto negli orari di punta.