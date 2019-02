Strade nuove: dopo San Basilio tocca a Colli Aniene e Settecamini

Non si arresta l’operazione strade nuove nel Municipio Roma IV. Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di restyling in via Fiuminata, sono state ultimate anche le vie Pergola e Fabriano nel quartiere San Basilio. “Gli interventi su via Fabriano sono stati la prima opera votata nel gennaio del 2017 – ha spiegato Federico Giacomozzi, presidente della commissione lavori pubblici del Tiburtino – abbiamo risposto soprattutto alle esigenze rappresentate dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Gandhi. Lo spazio di uscita dai locali scolastici non garantiva sicurezza ai bambini e al personale docente: “Sono stati messi in sicurezza ampi spazi, ripristinato il mando stradale e ricostruiti i marciapiedi”.

Dopo San Basilio anche Colli Aniene e Settecamini

E dopo San Basilio, i lavori di riqualificazione e di rifacimento vero e proprio del manto stradale interesseranno anche il quartiere Colli Aniene. “I prossimi interventi verranno svolti su viale Sacco e Vanzetti – ha continuato Giacomozzi – il tratto di strada verrà completamente rifatto e sarà disostruito anche l’impianto delle acque meteoriche”. Nei prossimi mesi, anche il quartiere Settecamini sarà interessato da opere di urbanizzazione. “Procederemo alla sistemazione della piazza Santa Maria dell’Olivo che poi porterà alla riqualificazione anche delle strade adiacenti”.