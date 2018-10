Municipio IV: la delega alla scuola passa all’assessore Stefano Rosati

È Stefano Rosati il nuovo delegato alla scuola della giunta Della Casa. La presidente del Tiburtino ha trasferito al vice presidente del Municipio, Stefano Rosati, già assessore alla cultura anche la delega alla scuola che fin dall’insediamento dell’amministrazione pentastellata era rimasta nelle mani della minisindaca.

Abbiamo raggiunto Roberta Della Casa che ha commentato così la nuova nomina: “L’assessore e vice presidente Rosati aveva già la delega alle politiche giovanili e collabora da mesi con me sulle tematiche della scuola – ha spiegato - È un ragazzo attento e competente e saprà onorare l’impegno”. Tuttavia Della Casa ha lasciato il “timone” a metà: “Resto comunque al suo fianco come supporto ma ora mi sto occupando del sociale ottenendo già i primi concreti risultati come quello di aver coperto il saish garantendo così l’assistenza ai disabili”.

Tante le polemiche sollevate al Tiburtino negli ultimi mesi a seguito del “buco” di oltre 600mila euro nei fondi destinati al sociale e nello specifico all’assistenza domiciliare dei residenti disabili. Una vicenda che ha visto impegnate le opposizioni in prima linea e che è culminata poi con le dimissioni dell’ormai ex assessore Rolando Proietti Tozzi. Nessuno per il momento sembra essere stato designato a ricoprire il ruolo vacante: “Per l’assessorato alle politiche sociali ci sono già alcuni candidati ma per ora preferisco occuparmene di persona per ristabilire alcune situazioni rimaste in sospeso” ha concluso, Della Casa.