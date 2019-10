Cocaina a tutte le ore, blitz a San Basilio: in manette tre pusher

Spaccio di cocaina h24 a San Basilio. Lo sanno bene i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro che nel pomeriggio di mercoledì 2 ottbre hanno effettuato dei controlli antidroga nel popoloso e popolare quartiere del Municipio Tiburtino che hanno portato all'arresto di 3 pusher.

Seguendo i movimenti di alcuni noti consumatori di stupefacente e dopo diversi appostamenti, nei pressi di via Corinaldo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno effettuato un blitz ed hanno arrestato 3 pusher, tutti romani di 36, 40 e 42 anni – disoccupati e con precedenti – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 50 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, e circa 180 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Dopo l’arresto i 3 sono stati accompagnati in caserma e successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 42enne è stato trattenuto in caserma mentre gli altri due sono stati portati presso i rispettivi domicili dove rimarranno in regime degli arresti domiciliari, in attesa di essere processati con il rito direttissimo.