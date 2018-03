L'anziana disabile sgomberata a San Basilio è stata denunciata per "occupazione abusiva"

Si è mobilitato un intero quartiere per "difendere" Paola Gazzerini, la donna di 75 anni che viveva in un alloggio in via Tanfro a San Basilio. Inutili però le barricate messe in atto su via Mechelli per impedire il passaggio del camion che avrebbe "traslocato" gli oggetti dell'anziana disabile che vive di 580 euro di pensione: la donna è stata sgomberata e denunciata all'autorità giudiziaria.

Le modalità dello sgombero

Gli uomini del IV Gruppo Tiburtino, unito a personale dell’Unità di Supporto alle Politiche Abitative della Polizia Locale, hanno sgomberato l'appartamento illecitamente occupato ponendolo sotto sequestro ai sensi dell'art. 321 del CPP, a seguito di disposizione dalla Procura della Repubblica. L'appartamento era già stato posto sotto sequestro ma occupato nuovamente. Gli agenti intervenuti hanno bussato ripetutamente alla porta ma non hanno ricevuta alcuna risposta per lunghi minuti. Hanno poi tentato di aprire con la forza ma dall'interno qualcuno ha tentato di inserire il chiavistello, staccando l'energia elettrica. Una volta entrati, i vigili hanno trovato e identificato una donna di 75 anni, quale occupante abusiva.

L'appartamento è stato assegnato ad una madre con tre bambini

Il personale della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, presente con gli agenti sul posto, è rimasta a disposizione per fornire assistenza o eventuale supporto alla signora. L’appartamento, essendo un alloggio popolare, è stato contestualmente assegnato dagli uffici capitolini ad aventi diritto in lista di assegnazione, una madre e tre bambini in emergenza abitativa. L'occupante abusiva, responsabile del reato di violazione di sigilli, è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso. Hanno fatto sapere gli assessorati di Roma Capitale alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e al Patrimonio e Politiche Abitative.