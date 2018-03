Anziana invalida e nullatenente sgomberata a San Basilio: barricate nel quartiere

È stata sgomberata Paola Gazzerini, la donna di 75 anni invalida e nullatenente che viveva in un appartamento di via Carlo Tranfo alle case popolari di San Basilio. Ancora una volta è stata immediata la solidarietà del quartiere come quella del sindacato Asia-Usb e di Potere al popolo: tutti sono scesi in strada per scongiurare lo sgombero, un centinaio di residenti circa. Una protesta pacifica che ha visto, nella mattina di mercoledì, le prime barricate su via Mechelli dove sono stati posizionati quattro cassonetti dei rifiuti al centro della strada per impedire il passaggio del camion che avrebbe dovuto traslocare i mobili e gli effetti personali di Paola. Sul posto anche un’ambulanza, la polizia e i vigili del fuoco. La signora Paola è stata portata in ospedale per un lieve malore.

"E' stata tagliata la porta di casa"

Un primo sgombero per Paola, pensionata che vive con 580 euro al mese, si era verificato già durante lo scorso mese di dicembre. In quella occasione a Roma Today aveva commentato: “Da cinque anni ho la residenza in quella casa, pago l'indennità di occupazione, ho le utenze intestate” ma a Paola come unica soluzione era stato proposto un dormitorio in cui entrare alle 8 di sera e uscire alle 7 del mattino seguente. E così è tornata nella casa in cui ha vissuto negli ultimi anni insieme a suo figlio e da qui è stata messa alla porta. “Le è stata tagliata la porta di casa ed è stata costretta ad uscire” hanno fatto sapere alcuni residenti.

"Guerra ai poveri"

“Finite le elezioni si torna a fare la guerra ai poveri – ha dichiarato Federico Giglio di Potere al popolo da tempo in prima linea per la lotta alla casa – in questo momento tutta l’attenzione è rivolta alla formazione del nuovo governo e intanto Paola è stata sgomberata, è anziana, malata e non sa dove andare a dormire”.

La protesta è continuata poi in Municipio, seguiranno aggiornamenti