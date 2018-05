Installato il semaforo in via di Sant’Alessandro ma è coperto da un segnale stradale

Ci sono voluti 13 anni e finalmente il semaforo in via di Sant’Alessandro nel quartiere Casal Monastero è stato installato. Una vittoria per i cittadini che da tempo chiedevano a gran voce che questo particolare tratto di strada venisse messo in sicurezza e dopo alcune settimane di lavorazione necessarie per l’installazione il semaforo è stato montato.

La prima richiesta risale al 2005

Era il 2005 quando il comitato di quartiere Casal Monastero ha chiesto per la prima volta di ottenere un semaforo su via di Sant’Alessandro, una delle strade più “pericolose” della zona: questa via divide il quartiere in due parti ed è molto frequentata soprattutto dai giovani considerata la vicina presenza delle scuole. Insomma, nonostante l’estenuante attesa, il semaforo è stato collocato per la gioia dei residenti.

“Il semaforo è coperto da un segnale stradale”

Un particolare di non poco conto però non è sfuggito ai cittadini e nemmeno al gruppo dem del Tiburtino: il semaforo, ancora spento, installato sul marciapiedi di via Sant’Alessandro è stato montato dietro un segnale stradale già esistente. "Sarebbe anche un episodio comico se non si trattasse invece dell'ennesima dimostrazione di incapacità politica e amministrativa - ha commentato Massimiliano Umberti, capogruppo dem al Tiburitno - la presidente Della Casa, dalle sue pagine social, continua a fare sfoggio di opere portate a compimento che o non sono frutto della sua amministrazione o non sono svolte a regola d'arte - ha concluso - Mi auguro che questa amministrazione inizi a lavorare prima o poi e a smetterla con gli spot pubblicitari che mettono in evidenza errori più che grossolani".