San Basilio, nuova vita per la palestra della scuola Fellini: fu distrutta da incendio doloso

“La palestra alla scuola Fellini torna ai suoi alunni più bella e sicura di prima”. Con queste parole la sindaca Virginia Raggi, nella mattina di sabato ha inaugurato i nuovi locali della scuola di via Belforte del Chienti, a San Basilio, che un incendio doloso nel 2017 aveva distrutto.

I lavori di manutenzione straordinaria alla scuola Fellini

Dal pavimento alle pareti, dai soffitti ai nuovi spogliatoi, dai servizi igienici agli impianti elettrici: questi gli interventi che nel corso degli ultimi mesi sono stati realizzati all’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo Belforte del Chienti.

Già nel luglio dello scorso anno (durante l’avvio dei lavori), attraverso le pagine del nostro giornale, l’amministrazione Della Casa ribadiva la promessa fatta ai ragazzi e ai loro genitori: “La palestra tornerà agli alunni” aveva commentato Stefano Rosati, assessore del parlamentino di via Tiburtina. Ulteriori lavori di riqualificazione e di manutenzione avviati a luglio dello scorso anno riguardano altre cinque palestre scolastiche del Municipio IV collocate nei quartieri Colli Aniene e Casal Bruciato.

Alla scuola Fellini anche l’inaugurazione dell’anno scolastico

All’evento inaugurale, al quale hanno partecipato anche la presidente del tiburtino Roberta Della Casa e la sua giunta, la sindaca si è complimentata con gli insegnanti e la dirigenza per il lavoro con i ragazzi. Non è la prima volta che Raggi visita l’istituto comprensivo Belforte del Chienti: ha inaugurato qui, lo scorso settembre, l’anno scolastico in città.