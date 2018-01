Scuola Gandhi: il municipio ha i fondi ma la derattizzazione la paga la scuola

“La scuola riapre il 24 gennaio”. Ad annunciarlo è la dirigente scolastica del plesso di piazza Rossi a Torraccia chiuso nella mattina di lunedì a causa della presenza di topi all’interno dei locali. Nella circolare indirizzata a docenti e genitori che Roma Today ha potuto leggere viene specificato: “Il plesso sarà riaperto dopo avvenuta derattizzazione, disinfestazione e pulizia a fondo, a carico della scuola”. Insomma sarà la scuola a provvedere alle spese necessarie per fare in modo che i bambini possano tornare nelle loro aule.

“Fondi disponibili” ma per disinfettare i locali ci pensa la scuola

Nella mattina di lunedì, a seguito della chiusura della scuola e del sopralluogo da parte del Municipio, la presidente Della Casa aveva puntualizzato: “Municipio e Comune di Roma hanno approvato nei tempi il bilancio e questo consente di avere già fondi disponibili, se fosse stata ravvisata la necessità di interventi di derattizzazione, l’Amministrazione avrebbe provveduto”, annunciando la messa a bando per gli interventi di bonifica e la calendarizzazione di interventi preventivi.

Da mercoledì tutti in classe

Ma i disagi causati dallo smistamento dei bambini in scuole collocate anche in quartieri diversi non hanno consentito, evidentemente, di attendere oltre. Da mercoledì la scuola Gandhi di Torraccia torna alla normalità.