A San Basilio non solo spaccio: è un quartiere da "30 e lode"

“Blitz antidroga a San Basilio”, “Spaccio ai palazzi occupati” e ancora “Sequestro di armi”, “Droga nell’androne del palazzo”. No, San Basilio non è solo spaccio e non è solo degrado: a San Basilio, tra i lotti delle case popolari c’è un fermento di idee, di cultura, c’è la voglia di scrollarsi di dosso etichette fin troppo scontate. Ma non solo a San Basilio, anche a Torraccia, a Casal Tidei, a San Cleto: in questi rioni esistono realtà sociali e culturali (ma anche scuole, biblioteche) che, spesso, non si conoscono tra loro e che hanno deciso di formare una rete nel gennaio di quest’anno: “San Basilio 30 e lode”.

San Basilio 30 e lode

Comprendere l’origine della definizione non è difficile proprio perché “San Basilio” è il 30esimo Quartiere di Roma, racchiuso tra Via Casale di San Basilio, Via Nomentana, la Circonvallazione Orientale del GRA e Via Tiburtina racchiude le aree di San Basilio, San Cleto, Casal Tidei e Torraccia. “E’ un luogo eterogeneo per struttura edilizia e sociale in cui convivono tante contraddizioni ma soprattutto tante diverse realtà che spesso si ignorano e che invece costituiscono la speranza ed il futuro di questo quartiere, il punto di svolta” hanno spiegato i promotori dell’iniziativa.

“Abbiamo deciso di partire dal basso”

“Abbiamo quindi deciso di ripartire dal basso facendo leva su tutte le realtà storiche o nuove purché produttive che in questo quartiere sono negli anni nate e continuano ad operare – hanno spiegato le realtà associative che si sono costituite in una rete - Ci stiamo contando e pur nella diversità stiamo prendendoci per mano in un intento comune; possiamo quindi dire di non partire da zero ma, per citare un noto film, da “tre”, anzi nel nostro caso da 30 e Lode e molto di più”.

Il programma dell'evento

L’evento con associazione capofila “Sotto i raggi del sol” si svolgerà sabato 5 maggio presso l’area di parcheggio di Casal Tidei. L’evento inizia a partire dalle ore 9.30 e si conclude in serata. Ecco il programma:

Ore 9.30 Avvio della festa con l’apertura dell’area Sport, Giochi e Laboratori e la presenza delle Associazioni all’interno dell’area predisposta.

Ore 11.30

Esibizione dell’orchestra della Scuola secondaria musicale di primo grado “Federico Fellini” e del

Coro “I Coronati”.

Ore 12.00

Le Realtà e le Associazioni del territorio aderenti alla rete presentano il progetto “Gruppo

Associazioni Quadrante 30” e in presenza delle autorità e degli eventuali organi di divulgazione

(Stampa, tv, radio, etc.) sottoscriveranno la Carta delle Buone Intenzioni.

Ore 12.50

Esibizione dell’orchestra della Scuola secondaria musicale di primo grado “Federico Fellini”.

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Sospensione delle esibizioni

Ore 15.00

Si succederanno le esibizioni di danza, ginnastica artistica, teatrali, etc. delle varie scuole

Ore 17.30

Si succederanno le esibizioni musicali (orchestre, gruppi musicali, cantanti, cori, ecc.) delle varie

scuole

Ore 20.00

Chiusura della giornata di festa