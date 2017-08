Roghi tossici: le associazioni del tiburtino si raccontano al Casale Caletto Festival

“Palco aperto”. E’ questo il titolo dell’iniziativa promossa nell’ambito del Casale Caletto Festival che ha visto la partecipazione di numerose realtà associative del tiburtino e di Roma Est. All’evento anche Roberta Della Casa, presidente del Municipio IV e gli assessori Rosati e Giuliani. “Quando abbiamo presentato il progetto al Comune abbiamo garantito l’utilizzo del palco al pubblico per esibirsi, mostrare le proprie capacità e raccontare il proprio quartiere, quindi quando i comitati ci hanno chiesto di parlare sono stati ovviamente bene accolti”, ha fatto sapere l’associazione Trousse, organizzatrice dell’evento

I roghi tossici al Casale Caletto Festival

A tenere banco è stato il fenomeno dei roghi tossici. Su questo comitati e associazioni si sono confrontati raccontando i disagi, le esperienze e la voglia di riscatto. “Avremmo voluto parlare di cultura ma quando apri le finestre e tutti i giorni ti entra il fumo nero in casa, il resto purtroppo passa in secondo piano” – ha esordito Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio. A seguire anche l’intervento del padrone di casa Mirko Frezza, presidente del comitato di quartiere Casale Caletto. L’insofferenza delle periferie rispetto al fenomeno roghi tossici cresce di giorno in giorno. Sono state tante in questi mesi le rimostranze di associazioni e cittadini, tre le ultime la fiaccolata che si è svolta durante lo scorso mese di aprile nel quartiere Settecamini e l’assemblea del coordinamento delle associazioni sempre qui a Settecamini nel mese di luglio.

Lo spettacolo di magia al Casale Caletto Festival incanta grandi e piccoli

A Casale Caletto anche la grande magia. Dopo la presentazione della botticella elettrica, il festival delle periferie ha messo in scena uno spettacolo che ha conquistato oltre un centinaio di presenti tra grandi e piccoli. Ad esibirsi sul palco Bob Noceti, Remo Pannain e Simone Angelini in “La magia in periferia”. Gli artisti, tutti di fama internazionale hanno, divertito e sorpreso un pubblico sempre più numeroso svelando anche alcuni trucchi del mestiere. “Giornate come queste dimostrano quanto l’impegno e la volontà siano premiate quando ci si confronta e si condividono sogni, speranze e professionalità”, hanno fatto sapere dall’associazione Trousse organizzatrice del festival che ha come sottotitolo “Voglia di riscatto” appunto.

I prossimi appuntamenti in calendario del Casale Caletto Festival

Dopo il successo dei primi eventi durante lo scorso mese di luglio continuano gli appuntamenti della sesta edizione del Casale Caletto Festival, patrocinato dal Comune di Roma. Tra le prossime date mercoledì 2 agosto con il concerto “Ti regalo gli occhi miei” di Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi e poi ancora sabato 5 agosto con lo spettacolo “Oltre le sbarre il riscatto” di Emanuele Merlino. Per entrambi gli spettacoli l’appuntamento è alle ore 21.30. L’ultima giornata del Casale Caletto Festival è fissata per il 12 agosto. A partire dalle ore 7 fino alle ore 10.00 la donazione del sangue. In tarda mattinata poi, intorno alle ore 11.30, inaugurazione opera di street art.