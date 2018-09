Della Casa, c'è spazzatura per te: la raccolta rifiuti latita, i cittadini protestano

Per lo più carta e plastica: questi i rifiuti abbandonati davanti alla porta d'ingresso del Municipio Roma IV nella prima mattina lunedì. Un segno di protesta che giunge nel bel mezzo di un periodo nero per la raccolta dei rifiuti nei quartieri del Tiburtino.

Da Settecamini a Casal Bertone, passando per Colli Aniene e Pietralata, lo sversamento dei rifiuti è diventato un fenomeno sempre più irreversibile e tanti i residenti che lamentano la mancata raccolta di spazzatura. Tante anche le segnalazioni giunte alla nostra redazione: davanti alle scuole, nei pressi degli asili nido, intorno alle campane di vetro. Disservizi e inciviltà rappresentano quindi una combo determinante per il perdurare del degrado.

Abbiamo raggiunto la presidente del Municipio Roberta Della Casa: "Prendiamo atto della protesta messa di questa mattina – ha spiegato la minisindaca – il direttore del Municipio ha provveduto ad avvisare le autorità competenti e ci auguriamo che non si verifichino nuovi espisodi che ci costringano ad adire le vie legali". Tuttavia la presidente ha voluto sottolineare che la compentenza per l'organizzazione della raccolta è del Comune: "Noi continuiamo a sollecitare affinché i ritiri siano più efficienti". E dopo aver ricordato la bonifica di via Vannina che non avveniva da anni ha precisato: "In breve tempo entreranno in funzione altre due telecamere per contrastare il fenomeno dello sversamento dei rifiuti".