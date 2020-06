Rete Popolare Tiburtina: da Casal Bertone a San Basilio, il progetto di riqualificazione sociale

Da un lato i disagi dei cittadini e le loro istanze, dall’altro gli attivisti della Rete Popolare Tiburtina che dopo il lavoro svolto negli ultimi mesi guardano a un progetto di riqualificazione dell’area popolare fino a oltre il Gra. L’obiettivo, presentato durante un incontro presso il circolo Arci “Concetto Marchesi” di Tiburtino III nel pomeriggio di giovedì, è “Perseguire un modello di lotta che ripristini i diritti degli abitanti dei nostri quartieri” hanno spiegato dalla Rete.

Da Casal Bertone a San Basilio, passando da Casal Bruciato, Prato lungo e Tiburtino III, gli attivisti della Rete (fondata circa due anni fa), sono stati impegnati in diverse battaglie nei vari quartieri a ridosso della via Tiburtina: dalla lotta all’accensione per i riscaldamenti nelle case popolari di via Satta, via Facchinetti e via Diego Angeli a Casal Bruciato, fino alla raccolta dell’immondizia tra le strade di Casal Bertone nel periodo di emergenza rifiuti, senza dimenticare la creazione e lo sviluppo di spazi aggregativi e la spesa solidale a San Basilio come a Tiburtino III dove ancora continuano azioni di solidarietà avviate anche in fase pre-covid.

Dalle voci di Marcella, Carlo, Davide, Lorenzo e Cesare la volontà chiara e determinata di continuare a percorrere una strada già fatta: ascoltare i disagi dei cittadini per intervenire, anche attraverso un dialogo con le istituzioni (troppo spesso assente), alla risoluzione delle problematiche. “Non abbiamo un pacchetto già confezionato – hanno spiegato – La nostra azione è in divenire con un fine chiaro: colmare gli spazi vuoti lasciati dalla politica non solo in ambito sociale ma anche strutturale, dei lavori pubblici e della mobilità affinché il territorio risponda alle esigenze dei cittadini” hanno detto.