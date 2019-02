Il IV municipio per la prima volta ha un suo regolamento

Il regolamento del Municipio IV è diventato realtà: la definizione dei ruoli istituzionali e il funzionamento del consiglio non dipendono più dal Comune ma dal Municipio stesso, per la prima volta. Un tentativo che da tempo il gruppo di maggioranza cercava di portare avanti e che si è concretizzato nella mattina di mercoledì durante la seduta del consiglio municipale. A raccontare genesi e obiettivi è Francesco Brizzi, primo firmatario dell’istanza.

L'anno scorso la prima bozza, poi il passaggio nelle commissioni fino all'approvazione

“Il regolamento è previsto dallo Statuto ma fino ad ora questo Municipio ne era sprovvisto, in passato si sono già svolte delle commissioni che però non avevano portato a compimento il progetto – ha spiegato Brizzi – l’anno scorso poi abbiamo depositato la prima bozza”. Da qui un iter lungo con diversi passaggi all’interno delle varie commissioni, in primis la commissione affari generali e a seguire altre 12. Il documento, redatto e integrato con emendamenti e correzioni è stato votato anche dalle opposizioni: l’unico partito ad astenersi è stato Lega.

Mancano il logo e la denominazione

“È una vittoria di tutto il consiglio, adesso finalmente il Municipio ha una sua identità – ha continuato Brizzi aggiungendo – altri due passi importanti da compiere sono trovare la denominazione e creare il logo”. Per la denominazione il consiglio sceglierà una serie di nomi che poi passerà al vaglio della giunta capitolina, invece per il logo c’è in cantiere un’altra idea. “Abbiamo intenzione di indire un concorso, magari rivolto alle scuole, per creare il logo del Municipio” ha concluso Brizzi. Intanto, dalla prossima seduta di consiglio entrerà in vigore il neonato regolamento municipale.