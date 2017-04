Quando il raddoppio diventa "eterno": la consegna dei lavori su via Tiburtina slitta al 2018

Verrebbe quasi da pensare: "fine lavori mai". A poco meno di un mese dall’ultima commissione capitolina sul raddoppio della via Tiburtina, è arrivata la data ufficiale della consegna dei lavori che, neanche a dirlo, è di molto posticipata rispetto a quella prevista. Stando ai dati forniti dalla determina di luglio 2016, la consegna dei lavori, infatti, avrebbe dovuto avvenire il 31 marzo 2017, invece, la data ultima è 28 febbraio 2018. A renderlo noto un nuovo documento datato 10 aprile pubblicato sul sito di Roma Capitale.

Intoppi, imprevisti e lungaggini burocratiche hanno avuto quindi la meglio rispetto alla salvaguardia di automobilisti e residenti sempre più esasperati per il continuo ritardo della “fine lavori”. Il cantiere per il raddoppio della via Tiburtina, ricordiamo, ha lunga vita, circa dieci anni. Già dieci anni che hanno reso sempre più prigionieri i cittadini di bandoni, traffico e interruzione di strade come nel caso dello svincolo all’altezza di via del Casale di San Basilio.

Immediata la reazione del Partito Democratico che dai banchi dell’opposizione municipale ha commentato: “Leggo sempre con attenzione gli aggiornamenti della Presidente Roberta Della Casa e forse questo sui cantieri infiniti della Tiburtina le sara' sfuggito – ha commentato Massimiliano Umberti capogruppo dem- Molto singolare per una campionessa della trasparenza come lei, sempre pronta ad informare i cittadini di tutto cio' che fa, forse ha dimenticato di dire cio' che non fa...”. Umberti ha concluso: “I lavori dunque finiranno quando lei forse non sara' piu' presidente... La ringraziamo perche' taglieremo volentieri il nastro al posto suo".