Ripulita via Eneide, i residenti: “E’ facile dopo gli articoli dei giornali”

Roma Today segnala e la presidente del Municipio IV risponde. E’ questo il caso delle “pulizie” di via Eneide: una strada senza uscita che si dirama da via di Tor Cervara, all’altezza del civico 133. Nei giorni scorsi i residenti di via Eneide hanno scritto al nostro giornale e hanno messo in evidenza una serie di disagi legati alla scarsa manutenzione, se non l’assenza totale, di aree verdi e di strutture terminate e mai aperte, come il caso dell’asilo nido. (QUI L'ARTICOLO)

"La pulizia non viene effettuata da circa un anno"

Abbiamo pubblicato, insieme alla loro denuncia, anche alcune immagini per rendere evidente lo stato di abbandono della via. “La pulizia non viene effettuata da circa un anno”, lamentavano i residenti che oltre il degrado ambientale hanno fatto riferimento anche all’incolumità di pedoni e automobilisti. La pubblicazione avveniva il 31 gennaio.

"Oggi pulizie nei giardini di via Eneide"

Due giorni dopo, il 2 febbraio, sul profilo istituzionale della presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, viene pubblicato il seguente post: “Oggi pulizie nei giardini di via Cave di Pietralata e via Eneide” e anche in questo caso vengono allegate fotografie a testimonianza degli interventi effettuati. Dopo un anno di abbandono quindi via Eneide viene ripulita: una coincidenza? Tra i primi commenti viene postato il nostro articolo e in un altro commento “Dopo gli articoli è facile intervenire, fate di più, non aspettate che il degrado faccia sì che la gente ricorra ai giornalisti per smuovere le acque”.