Mille firme in pochi giorni, l'associazione culturale Torraccia chiede lo "stop" allo sfratto

"Abbiamo raccolto più di mille firme in meno di una settimana". Ha esordito così Giancarlo Gardini, presidente dell'associazione culturale ACT Torraccia, vittima della delibera 140 e per questo sotto sfratto. Già perché nell'ambito della riappropriazione dei beni comunali, la delibera, emessa dalla giunta Marino e attuata Tronca, rischia di far chiudere numerose attività culturali presenti sul territorio cittadino.

"Nella petizione sono coinvolti anche i quartieri limitrofi a Torraccia, quindi San Basilio e Casal Monastero - ha proseguito Gardini - siamo stati anche in chiesa, ha firmato pure il parroco, questo a dimostrazione che la nostra realtà è importante per il territorio".

Con la petizione, l'associazione culturale che da 21 anni opera nel quartiere chiede, in maniera simbolica, che si fermi lo sfratto e che si possa continuare a garantire i servizi elargiti fino ad ora in una delle periferie di Roma.

"Abbiamo indetto un'assemblea pubblica per la mattina di sabato 25 marzo - ha concluso Gardini - nell'occasione spiegheremo ai cittadini il significato della delibera 140, molti ancora non capiscono il perché di questa decisione".