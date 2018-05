Sfalcio e manutenzione: al parco di via Montecassiano ci pensano i cittadini 

La storia del parco di via Montecassiano è una storia di degrado, di abbandono ma soprattutto di forza di volontà da parte di cittadini che non si arrendono e si battono per il decoro dell’area verde. L’erba, in uno dei parchi di San Basilio, è stata sfalciata dagli operatori del servizio giardini due anni fa, per l’ultima volta: nelle successive occasioni sono stati i residenti, che poi hanno formato un comitato, a rimboccarsi le maniche, autotassarsi e darsi da fare perché “Ci giocano i nostri figli, lo frequentano gli anziani del quartiere, non può essere abbandonato” ha spiegato Emanuele Lebano, presidente del comitato di quartiere Montecassiano. E se nel vicino quartiere Colli Aniene, vengono installate sagome di cartone raffiguranti animali della savana per protestare contro l’abbandono delle aree verdi, a Montecassiano gli animali ci sono per davvero: volpi, topi, processionarie, serpenti.

I cittadini chiedono decoro e manutenzione

Il parco, che rientra nell’ambito di un ex punto verde qualità, è percorso quotidianamente da decine e decine di bambini che frequentano l’istituto comprensivo Belforte del Chienti e che attraversano quindi l’area verde. “A seguito di tante sollecitazioni siamo riusciti ad ottenere il taglio dell’erba all’interno del parco – ha spiegato Lebano – ma dopo quell’unico intervento abbiamo provveduto da soli”. E sulla scia degli obiettivi comuni di molti dei residenti che vivono nelle vicinanze del parco, è nato il comitato durante lo scorso mese di dicembre che ad oggi conta 200 persone. “Vorremmo che venisse effettuata la manutenzione del verde, non vengono forniti nemmeno i sacchetti per la spazzatura, l’amministrazione non può alzare bandiera bianca come ha fatto con la delibera del 7 maggio quando ha dato mandato agli uffici di pubblicare un avviso per invitare i cittadini a ripristinare il decoro a titolo gratuito” ha concluso Lebano. Intanto il comitato ha partecipato anche ad un concorso bandito da un noto franchising che vende attrezzature da giardino per vincere attrezzi e doghe per un valore di mille euro.

"Una evidente lontananza tra l'amministrazione e i cittadini"

“Durante il mese di ottobre dello scorso anno abbiamo portato un ordine del giorno in consiglio per chiedere l’acquisto e l’installazione di giochi all’interno del parco ma ad oggi non sappiamo quando saranno collocati” ha spiegato Annarita Leobruni, consigliera del PD. “L’assenza di un bando per la manutenzione del verde, dimostra la distanza enorme che c’è tra i cittadini e questa amministrazione e soprattutto l’assenza di dialogo con i comitati di quartiere, almeno nei casi in cui si tratta di comitati “vicini” alla giunta municipale”.

Gallery