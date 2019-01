Certificati solo con il pos: disagi (isolati) nel municipio IV. L'assessore grillino: "Nuovo sistema più adatto e trasparente"

Bancomat, carte di credito e prepagate. Sono solo queste le modalità che consentono, con l’avvio del nuovo anno, il pagamento di bolli e certificati presso gli uffici anagrafici del Tiburtino come di tutti i municipi presenti sul territorio del Comune di Roma. La partenza però ha registrato disagi soprattutto negli uffici del Municipio Roma IV di via Tiburtina 1163 (sede centrale) e agli uffici anagrafici del mercato San Romano (sede distaccata).

“Nelle giornate di mercoledì e giovedì il sistema di pagamento con il pos si è bloccato di continuo – ha commentato Massimiliano Umberti, capogruppo dem in consiglio – sarebbe stata più opportuna una verifica approfondita del nuovo funzionamento per evitare conseguenze agli utenti costretti ad attendere tempi biblici”. Al disagio tecnico, nuovi rallentamenti: “Il personale dell’ufficio anagrafico è carente di tre unità, la ricollocazione degli impiegati ha causato disagi ai cittadini e anche questo doveva essere previsto” ha concluso Umberti.

Abbiamo raggiunto Daniela Giuliani, assessora al commercio e al personale del parlamentino di via Tiburtina 1163 che ha così replicato: "Nessuna disfunzione legata all’assenza di personale, già nel mese di dicembre ci sono state nuove assunzioni e altre avverranno a gennaio così tutti gli uffici saranno al completo per quanto riguarda l’organico".

Sui disagi legati al pos ha specificato: “Si sono registrati solo presso la sede distaccata di via San Romano per un malfunzionamento dell’apparecchio che può succedere e che sarà ripristinato in tempi brevi, inoltre – ha sottolineato – in questi uffici, essendoci la possibilità di avere certificati a vista senza prenotazione i cittadini arrivano da tutta la città e non si può avere contezza dell’utenza, cosa che invece non avviene alla sede centrale”. Ha concluso: “E’ necessario anche che i cittadini si abituino al nuovo sistema perché è più adatto e trasparente”.