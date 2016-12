Municipio IV: cinque notizie da consegnare al 2017

1 / 5

Tanti gli avvenimenti che hanno segnato il 2016 nei quartieri del Municipio IV. Dalla vittoria del Movimento Cinque Stelle alla serie di sgomberi che si sono susseguiti sul territorio. Non sono mancati eventi tragici come la morte di Tiziana Laudani e eventi che hanno favorito aggregazione, tra questi le inaugurazioni dei centri culturali.

BASF - L'annuncio era arrivato già nel mese di settembre 2015 poi a gennaio 2016 la delocalizzazione: così l'azienda Basf di via di Salone ha delocalizzato parte della produzione tra la vittoria dei cittadini e l'amarezza per la perdita dei posti di lavoro. Da anni, i residenti della zona protestavano contro l'emissioni di fumi provenienti dalla fabbrica, un braccio di ferro che si è poi concluso quindi con la delocalizzazione di una parte dell'attività produttiva a Seneca, nella Carolina del Sud. Grazie ad un accordo con i sindacati i licenziamenti presso il sito di via di Salone sono stati ridotti e ai dipendenti è stata offerta la possibilità di trasferirsi in altri siti in Italia e all'estero.